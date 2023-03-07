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ЖК "Курортный"

Старт продаж 3-ей очереди от 33 000 рублей в месяц
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Купить квартиру на берегу моря

ФЗ-214
  • Бизнес-класс
  • Территория комплекса
    более 10 Га
  • 400 метров до моря
  • Монолит с каркасным заполнением
  • Сделка по ФЗ-214 застрахованная государством
  • Аэропорт 15 мин
  • Курорт "Красная Поляна" 40 мин
  • Сириус 20 мин
  • От 5 млн руб.
  • Ипотеки и рассрочки
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ЖК «Курортный» находится в самом южном районе города Сочи - Адлере, в пешей доступности от пляжей мкр. Курортный городок и круглогодично работающих санаториев и топовых отелей, готовых предоставить свою инфраструктуру и медицинскую базу за дополнительную плату.
Европейская концепция малоэтажного строительства, огромная закрытая территория комплекса, богатая внутренняя инфраструктура и отличное расположение не оставят вас равнодушными.
Комплекс идеально подходит как для постоянного проживания, использования как альтернативу дачному участку, так и для инвестиций – получения пассивного дохода от сдачи.
В Курортном работает компания, занимающаяся доверительным управлением недвижимости, именно она снимет с Вас все заботы и трудности, связанные с дистанционным нахождением.
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ПЛАНИРОВКИ КВАРТИР
СТАНДАРТЫ ЗАСТРОЙКИ БИЗНЕС-КЛАССА
Бесшумные лифты
Современные телекоммуникационные и инженерные системы
Новейшие установки кондиционирования и вентиляции воздуха
Автономное теплоснабжение
Круглосуточное видеонаблюдение
Высота потолков 3 метра
Открытые террасы с панорамным видом на горы или море
Несколько световых точек
Хорошая звуколизояция
ЖК "КУРОРТНЫЙ"
Контакты отдела продаж
+7 (920) 111-55-55
Адрес:
улица Ленина, 290/6, Сочи, Краснодарский край
Часы работы:
Пн-вс С 08:00 До 21:00