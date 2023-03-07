ЖК «Курортный» находится в самом южном районе города Сочи - Адлере, в пешей доступности от пляжей мкр. Курортный городок и круглогодично работающих санаториев и топовых отелей, готовых предоставить свою инфраструктуру и медицинскую базу за дополнительную плату.

Европейская концепция малоэтажного строительства, огромная закрытая территория комплекса, богатая внутренняя инфраструктура и отличное расположение не оставят вас равнодушными.

Комплекс идеально подходит как для постоянного проживания, использования как альтернативу дачному участку, так и для инвестиций – получения пассивного дохода от сдачи.